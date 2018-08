Lindsay Lohan se disculpa por sus dichos sobre el movimiento #MeToo

Ciudad de México.- La actriz Lindsay Lohan se disculpó por los comentarios que hizo sobre el movimiento feminista #MeToo y sobre las mujeres que denunciaban conductas sexuales inapropiadas.

En una entrevista reciente con The Times, Lohan afirmó que la mujeres lucían "débiles" al hablar de los abusos sexuales que sufrieron. Además criticó el hecho de que no hayan alzado la voz al momento que ocurrieron los incidentes.

Tras el revuelo, la estrella emitió un comunicado para aclarar sus polémicos dichos. "La cita se relaciona únicamente con mi esperanza de que un puñado de falsos testimonios de un tsunami de voces heroicas no sirva para diluir la importancia del movimiento #MeToo, y todos lo que lo defendemos".

Lohan, de 32 años, además expresó su apoyo al movimiento #MeToo" y a las mujeres que hablaron sobre sus experiencias. "Su testimonio ha servido para proteger a aquellos que no pueden hablar, y dar fortaleza a aquellos que han luchado para que se escuchen sus voces".

No es la primera vez que Lohan se coloca del lado opuesto al de las víctimas. Hace casi un año salió en defensa de Harvey Weinstein, el productor de cine acusado de abusos por varias mujeres. "Me siento muy mal por Harvey Weinstein ahora mismo. No creo que sea justo lo que está pasando", señaló en un video que subió a su cuenta de Instagram y que posteriormente borró.