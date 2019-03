Lionel Messi: "Mi hijo me preguntó '¿Por qué te matan en Argentina papá?'"

Ciudad de México.- Como nunca se había visto u escuchado, Lionel Messi salió a defender a la Selección de Argentina después de la última fecha FIFA en la que la Albiceleste terminó cayendo por 3-1 contra Venezuela y consiguió un triunfo de 0-1 ante el combinado de Marruecos.

En conversación con un programa de radio el jugador de Barcelona salió a respaldar a su selección y responder a las críticas que recibió luego de marginarse del duelo ante los africanos.

La generación fue maltratada. No somos de vender humo nosotros. Somos profesionales y la queremos. Yo quiero ganar algo con la Selección. Voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no volviera, familia, amigos… mi hijo me preguntó ‘¿por qué te matan en Argentina?'”, sostuvo, tal como lo recoge el sitio