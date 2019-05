Lionel Messi da la cara a los medios previo a la final de la Copa del Rey

Sevilla, España.- El capitán y referente del Barcelona Lionel Messi concedió su primera conferencia de prensa después de cuatro años, de cara a la final de la Copa del Rey en la que el equipo enfrentará al Valencia en Sevilla este sábado.

El futbolista argentino, que estuvo acompañado de Gerard Piqué, fue consultado acerca de diversos temas entre los que se destacó por encima del resto la humillante eliminación de Champions League en las semifinales a manos del Liverpool.

La derrota ante el Liverpool

La verdad que no me puse a repasar el partido, pero con lo que viví en ese momento fue un partido muy similar a lo de Roma, donde entramos y rápidamente nos hacen un gol, empieza a trabajar la cabeza, que no puede pasar lo de Roma otra vez, reaccionamos bien, porque el primer tiempo no fue malo del todo, pero en el segundo no competimos, solo hubo un equipo dentro de la cancha, ese fue el mayor error. Lo peor y que no podemos perdonar es que no competimos. Nos dejamos pasar por arriba"