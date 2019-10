Lionel Messi hace impactante y fuerte revelación sobre el Mundial

Barcelona, España.- Hace día Lionel Messi se convirtió en el primer jugador en ganar seis Botas de Oro, por lo que el delantero del FC Barcelona decidió hacer una impactante confesión.

Fue durante una entrevista exclusiva con TyC Sports que el argentinó impactó con sus fuertes e inesperadas palabras en torno al Mundial.

Me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo otro que tuve en mi carrera por serlo. Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio. Por algo es", dijo Messi.