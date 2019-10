Lionel Messi lo tiene claro: "No quiero un contrato vitalicio que me ate"

Barcelona, España.- Lionel Messi sostuvo en una charla con Radio Metro tras ganar su sexta Bota de Oro, en la que habló de su familia, sus sueños, y su futuro.

Sobre este tema, el astro argentino recalcó que no quiere un contrato vitalicio con Barcelona, si no que quiere decidir seguir en el club mientras pueda competir.

En su momento se habló de un contrato vitalicio. Lo hicieron con Iniesta también. Yo no quiero un contrato que me ate porque no sé como voy a estar yo. No quiero estar si no estoy bien. Quiero estar compitiendo y seguir peleando por los objetivos, no por un contrato de por vida. Obviamente yo acá me quedaría toda la vida”.