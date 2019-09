Los Paskolas de Navojoa derrotan al equipo de Nogales en el Cibapac

Navojoa, Sonora.- La escuadra de los Paskolas de Navojoa consiguió su tercera victoria en casa al derrotar con diez puntos de ventaja al conjunto de los Guindas de Nogales, en las acciones del Circuito de Baloncesto del Pacífico.

Joe Valdez con 16 unidades en su cuenta personal salió como el jugador clave del conjunto local al darle ventaja en casa cuarto al equipo de los Paskolas en este duelo bajo el techo de Gimnasio Municipal ‘Armando Islas Covarrubias'.

En el primer cuarto el equipo local salió con toda la energía para obtener una defensa casi impenetrable, John Macklin en este primer inicio arremetió contra los Guindas con 8 puntos de la mano de Joe Valdez que consigue 4 tantos, para dejar el marcador 18-16, destacando los dos primeros 2 puntos del juvenil sub 17 Martín Córdoba Robles.

Para el segundo episodio, los Guindas de Nogales con la velocidad que los caracteriza, no dejaron de asistir en el marcador, poniéndose con un solo puntos abajo, Mike Navarro del equipo Nogales consiguió 5 puntos, mientras que por parte de los Paskolas Iván Rojo se va con par de triples, destacando el juego defensivo de Germán Gil Samaniego y Luis Almada en dos ocasiones salieron en descolgadas para conseguir 2 puntos cada uno para los locales y dejar la pizarra de 34-33.

Segunda Mitad

Para el tercer asalto, después de venir de un largo descanso de medio tiempo, el equipo Paskola inició con la ofensiva muy marcada, misma que le dio el extranjero Anthony Jones consiguiendo 9 puntos, trabajando de la mano de Luis Almada que consigue un faul y cuenta, cobrando óptimamente el tiro, en los cambios estratégicos de Enrique Sánchez coach de Navojoa, asistió a su equipo con la entrada de Víctor Almada que despierta a toda la afición con 2 triples para tomar mucho más ventaja y dejarle el marcador al conjunto de Nogales de 56-46 en este inicio del

En el cuarto final, para este último segmento de juego, ambos equipos bajaron mucho el ritmo de juego, ya que la duela parecía pista de patinaje, ya que el sudor de los jugadores mojó toda la cancha de juego, mandando a piso a la mayoría a quién no podía, Paskolas poco a poco dejó muy en claro que en casa no iban a perder, Joe Valdez no dejó sentido el aro arremetiendo con 8 puntos con par de triples, terminando Anthony Jones con su último tiro de tres, para mantener la ventaja y quedarse con la victoria de nuevo en casa con marcador de 70-60 ante los Guindas de Nogales, equipo que se esperaba con mucho más nivel de juego.