Los Twins colocan en pausa el cambio de Dodger y Red Sox por Mookie Betts

Minnesota, Estados Unidos.- El triple cambio que llevaría al estelar jardinero Mookie Betts a los Dodgers de Los Ángeles, quedó en suspenso, luego de que los Twins de Minnesota se retiraron de la transacción, aunque el equipo puede aún estar en la transacción, sin saber qué piezas daría a llevarlo a cabo.

Como parte del trato por haber adquirido a Mookie Betts y David Price, los Dodgers debían enviar a los lanzadores Kenta Maeda y Ross Stripling a los Twins, por ambas piezas, Minnesota se comprometió a ofrecer al prospecto venezolano Brusdar Graterol a los Red Sox.

El ‘Megacambio’ empezó a titubear luego de que los Medias Rojas se dedicaron a revisar el historial médico de Graterol, Boston no quedó satisfecho y pidió una compensación adicional. Los Twins, según no estuvieron de acuerdo y se salieron del cambio, por lo que Graterol se queda en su equipo y Maeda no saldría de los Dodgers.

Ahora, para que Betts y Price lleguen a los Dodgers y los Red Sox cumplan su deseo de bajar su nómina, la novena californiana tendrá que darle una o varias piezas adicionales a Boston o buscar otro equipo que se una al canje.

Aunque varios medios allegados a los equipos de Grandes Ligas han dado a conocer y aseguran que los de Minnesota están intentando resolver la problemática que se tiene en la transacción y tratarán de cerrar la negociación con los Red Sox y demás franquicias lo antes posible.