“Los aplastaremos”: El chat entre CR7 y Patrice Evra antes de eliminar al ‘Atleti’

Ciudad de México.- Cristiano Ronaldo estuvo siempre seguro de su victoria contra el Atlético de Madrid y el pase de la Juventus a cuartos de final de la Champions League, confianza sobre la que hizo gala al conversar con su antiguo compañero de uniforme en el Manchester United Patrice Evra.

Por medio de su cuenta de Instagram, Evra publicó un chat de WhatsApp con el astro portugués, plática en la que Cristiano Ronaldo aseguró que aplastarían en casa al Atlético.

De acuerdo con la captura compartida, el francés inició la conversación al externarle al número 7:

Hermano, cuento contigo para la revancha de la Champions. ¡Nunca he dudado de ti! Y la gente me mata cada vez que tú o la Juventus pierden”.

Posteriormente, Cristiano respondió con su promesa cumplida:

El exfutbolista expuso que hacía públicos los mensajes para dar cuenta de la “confianza” y “determinación” de quién es considerado el mejor jugador del mundo en esta época.

El detrás de escena … Estos son mensajes entre yo y Cristiano cinco días antes de la gran remontada. Esto solo muestra la confianza, la furia y la determinación del mejor jugador del mundo. Cada gran momento con mucha presión, mi hermano siempre prueba que él es el hombre. Así que, por favor, no te pongas celoso, solo quiero compartirlo y si no estás de acuerdo, no puedo hacer nada por ti … disfruta de tu vida, pero debes reconocer que es simplemente el mejor de los mejores y no intentes tocar la pantalla para ver su número", indicó Evra en la descripción de la publicación.