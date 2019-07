Los hermanos Peraza buscan ser el futuro del basquetbol en Navojoa

Navojoa, Sonora.- La 'Perla del Mayo' da muchos atletas de alto rendimiento, y en el deporte ráfaga, están dos chicos de un gran nivel y que va en aumento, ellos son los Peraza Rivera.

José Luis y Seth Santiago Peraza Rivera, los 'Perazitas', han dado mucho de qué hablar dentro del basquetbol en toda la región de Mayo.

En sus inicios dentro del deporte, fueron producto de la dirección de sus padres, quienes los encaminaron muy bien, pero ellos se decidieron por estar dentro de la disciplina del basquetbol.

José Luis, el más grande, después de jugar beisbol en toda la primaria, se enfiló al basquetbol en la secundaria.

Nunca pensé que podría tener la facilidad de jugar bien, me gustó mucho y me decidí por seguir en el basquet”, expresó.

A Seth Santiago, con la gran altura que le vieron a su temprana edad, lo invitaron a jugar en tercero de primaria, y nunca pensó que sería un de los mejores encestadores.

Fue el único deporte que me gustaba, el beisbol traté de jugarlo pero no, me decidí por el básquet”, comentó.