Luego de su victoria, Gennady Golovkin quiere enfrentar al 'Canelo' Álvarez

Las Vegas, Nevada.- El excampeón del mundo del peso mediano, el kazajo Gennady Golovkin, volvió a los cuadriláteros tras una ausencia de nueve meses y venció por nocaut en el cuarto asalto al canadiense Steve Rolls.

Al concluir la exhibición ante Rolls, Golovkin, excampeón del peso medio unificado, que perdió ante Saúl 'Canelo' Álvarez, retó al púgil mexicano para protagonizar una tercera revancha este mismo año.

Me siento genial. Como un nuevo bebé, completamente diferente porque volví al nocaut. Me encantan los nocauts y me encanta Nueva York. Fue una gran noche para todos", declaró Golovkin.