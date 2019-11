¿Luis Suárez abandona el Barcelona? El uruguayo habla de su futuro en España

Ciudad de México.- Ante el debut de Uruguay con Luis Suárez para una nueva edición de fecha FIFA, el futbolista reveló que el Barcelona se encuentra en busca de otro '9'.

El club esté buscando o quiera traer otro número 9, no es nada extraño, es la realidad del fútbol", expresó el 'Pistolero'.

A pesar de que Suárez es una pieza indiscutible en el esquema de Ernesto Valverde, la directiva azulgrana trabaja desde hace varias temporadas en conseguir un reemplazo.

La exigencia del Barcelona es inmensa. Acá cada tres días tienes que estar rindiendo un examen, no hay descanso, no te perdonan un partido malo. No es fácil adaptarse y ganarte tu lugar", expresó el futbolista.