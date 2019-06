Luka Modric le 'niega' el número 10 a Eden Hazard con el Real Madrid

Madrid, España.- Eden Hazard, flamante fichaje del Real Madrid, reveló en tono de broma que le pidió la camiseta '10' a Luka Modric, pero el volante croata se negó a dársela.

He tenido la suerte de hablar con Modric a través de Kovacic. Le pedí en broma que me dejara el 10 pero se negó. Lo importante no es el número, es la camiseta y el escudo", señaló Hazard.