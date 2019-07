MLB conmemora al lanzador Roy Halladay a dos años de su muerte

Nueva York, EU.- El extinto Roy Halladay fue exaltado al Salón de la Fama del béisbol, Su viuda, Brandy, se encargó de dar el discurso y tuvo que contener las lágrimas al hablar. Halladay tenía 40 años cuando falleció en un accidente de aviación en noviembre de 2017.

Sabía que iba a llorar en algún momento. Es abrumador la cantidad de gente presente”, dijo Brandy. “Estoy muy agradecida que estén aquí. No puede contarles cuántos abrazos he recibido. Me han dado tanto amor y amistad. Estoy muy agradecida”.