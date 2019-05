Madridistas expresan molestia hacia Zidane por no dejar a Bale despedirse

Madrid, España.- Gareth Bale es una de las posibles bajas del Real Madrid para la siguiente temporada, por lo que el juego ante el Betis en el Santiago Bernabéu fue quizás sus último partido con la camiseta blanca, debido a esto, los aficionados esperaban que el jugador se despidiera en casa, pero Zidane no le dio minutos.

El que Bale no entrara al terreno de juego, desató la molestia de los seguidores del equipo español, pues a través de redes sociales mostraron el deseo que tenían de ver al galés en la cancha, además de expresas su descontento contra el técnico por dicha decisión.

Gareth Bale puede caer bien o mal, pero ha jugado 230 partidos y marcado 114 goles con el Madrid, para, entre otras cosas, ganar 3 Champions. Por ello, merece despedirse del Bernabéu, se ha ganado el derecho a ello. Injusto Zidane en negarle ese derecho pic.twitter.com/eHIpsmgwtO — Pablo Hernando (@pablo_again) 19 de mayo de 2019

Al término del partido frente al Betis, Zidane expresó que lamenta no haber dejado que el futbolista se despidiera de la afición y del club en su estadio, justificando el motivo por el que no lo metió al decir que hay cosas que no le gustan de Bale.

Me decepciona hoy Zidane no sacando de inicio hoy a Bale en su probable último partido con el Madrid. Se merecía una despedida acorde con su importancia en las 4 de 5. HASTA SIEMPRE @GarethBale11, y gracias por tantas alegrías �� pic.twitter.com/xeos9YRQRW — ÓSCAR (@atooca) 19 de mayo de 2019