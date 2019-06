Manuel Lapuente, triste por la forma en la que Lobos BUAP se va de la Liga MX

Cancún, Quintana Roo.- Manuel Lapuente da como un hecho el cambio de franquicia de Lobos a Ciudad Juárez, por lo que se dice dolido, sobre todo por las formas en que el equipo de la BUAP se despide de la Liga Bancomer, ya que tras salvarse en el campo del descenso, esperaba tiempos mejores.

Me duele, sí estoy dolido, también coraje… No sé cuál es la situación, hablé con uno de los jefes, no sé qué va a pasar con el equipo por lo visto es que se va a Primera A y no quiere decir que no pueda estar en esa división, pero hay formas y formas, de proyectos”, dijo el directivo, quien cree que se tenía potencial para pelear por el título en Puebla, señaló el técnico.