Maradona: "Me gustaría que me preguntaran si quisiera dirigir al Tri"

Culiacán, Sinaloa.- Previo al partido amistoso entre Tijuana y Dorados en el Estadio Caliente, Diego Armando Maradona alzó la mano para ser el entrenador de la Selección Mexicana, que sigue sin un entrenador oficial tras la salida de Juan Carlos Osorio.

"Me gustaría que me preguntaran si quisiera dirigir a la Selección Mexicana", mencionó Diego en entrevista para la cadena Fox Sports, que al realizarle la pregunta el argentino contestó con un contundente "sí, pasando por arriba de Almeyda, que tuvo problemas, y del Turco Mohamed, que tranquilamente podría hacerlo".

Maradona compartió su opinión sobre Matías Almeyda, quien tuvo un gran paso por Chivas y que fue considerado seriamente para tomar las riendas del Tricolor hace algunos días, pero que se esfumó cuando el Pelado firmó con el equipo de la MLS, el San José Earthquakes .

Lo de Almeyda no es deportivo, no es futbolístico, es político, porque si no ya sería DT de México", apuntó el estratega del Gran Pez.