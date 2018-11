Maradona: No voy a prometer algo que no puedo cumplir

Culiacán, Sinaloa.- Diego Armando Maradona y Dorados están a 90 minutos de la Gran Final en el Ascenso MX tras un contundente triunfo ante el líder Juárez FC, pero el técnico argentino dejó en claro que más allá del resultado, no pueden bajar los brazos al buscar el pase a la serie por el título del Apertura 2018.

Podemos ganar, empatar o perder, pero lo que no podemos hacer es perder la dignidad. Tenemos que jugar otra final y así sucesivamente. Contento con el resultado en casa, debemos salir con la mentalidad de ganar en la Vuelta. (Pero) no vamos a prometer nada que no podamos cumplir”, señaló en conferencia de prensa.