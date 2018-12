Maradona arremete contra reportero de ESPN y abandona entrevista

Ciudad de México.- Diego Armando Maradona protagonizó otro momento de furia a pesar de que su equipo logró el triunfo en el primero de dos encuentros de la final de la liga de Ascenso MX.

Al finalizar el partido, el ahora técnico de futbol fue entrevistado por el periodista León Lacanda, de la cadena ESPN, quien al preguntarle “¿has callado bocas?”, este le replicó:

Previo a esta respuesta, el argentino manifestó su descontento con la empresa deportiva, asegurando que contrario a lo que algunos de sus comentaristas expresaron, él no llegó de descanso a México.

Me gustaría que se den cuenta de que vinimos a trabajar, que no vinimos de vacaciones. Porque yo los miro a ustedes y creyeron desde primer momento que nosotros veníamos a veranear. Yo no vengo de veraneo, estoy en la final de la liga”, subrayó.