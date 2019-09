Maradona cae en su primer partido como técnico de Gimnasia y Esgrima

La Plata, Argentina.- Racing Club de Avellaneda le amargó el debut a Diego Armando Maradona, pues venció 2-1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata en la sexta jornada de la Superliga argentina.

El primer gol de Racing fue obra de Diego González al minuto 35, pero para la parte complementaria Esgrima igualaría los cartones con anotación de Matías García al 51.

El tanto del triunfo para 'La Academia' lo anotó Matías Zaracho al minuto 53.

La tuvimos en el final. No me puede gustar el futbol de Racing, pero es práctico”.

Los vi bien. Esto no termina, hay que seguir trabajando. Me duele el alma porque no creo que el campeón argentino haya sido más que nosotros”, afirmó Maradona después del cotejo.