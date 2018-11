Maradona 'explota' contra el arbitraje tras la expulsión de Jorge Córdoba

Culiacan, Sinaloa.- El empate entre Dorados y Atlético San Luis en el Estadio Banorte no fue del agrado de Diego Armando Maradona, por lo que al final del juego explotó en contra del arbitraje y mandó un fuerte mensaje.

Que me gane el árbitro no me gusta, que me ganen en la cancha. Me voy apenado, te entra el miedo de que te van a cobrar cualquier cosa, el juez tiró nuestro trabajo semanal por la borda. El linier me dijo que tenía razón, pero esto me da desconfianza ante los árbitros de aquí. Ya lo dije: 'siguen sin encontrar el libro'. Hay cosas del reglamento que no las saben, no es lo mismo el reglamento del beisbol que el del futbol. Lo que hizo este árbitro no es de una buena persona. En el vestuario solo se hablaba de la impotencia con él", declaró el argentino.