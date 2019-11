Maradona niega estar cerca de morir y afirma que ¡desheredará a sus hijos!

Buenos Aires, Argentina.- Diego Maradona negó encontrarse cerca de la muerte debido a problemas de salud, esto luego de que su hija Giannina insinuara que el exfutbolista se estaba muriendo "por dentro" con sedantes.

El director técnico publicó un controversial video en sus redes sociales en el que asegura estar "muy sano" y en el que dirige un mensaje a sus hijos para hacerles saber que no verán un centavo de su fortuna cuando su vida llegue al final.

Hola, quiero decirles que no me estoy muriendo para nada, yo duermo plácidamente porque estoy trabajando. Me doligó muchísimo el perder con Estudiantes", inicia Maradona el video.