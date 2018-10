Maradona se retracta, ahora quiere llamar a Messi para pedir perdón

Culiacán, Sinaloa.- El actual Director Técnico de los Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona, confesó que llamará a Messi para disculpase con él, luego de las críticas que hizo hacia el azulgrana el pasado fin de semana.

El 'Pelusa' cuestionó el liderazgo del delantero de Barcelona en la selección: “Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido”, dijo, un comentario del que ahora quiere retractarse.

Maradona lo va a llamar a Messi para explicarle lo que quiso decir. Diego está triste, le dolió mucho lo que dijo Kempes. Él siempre apoyó a la Selección. Lo que quiso decir era que no lo vuelvan más loco a Messi, que no es un líder, al revés de lo que se dijo. No tiene la culpa del fracaso actual, pero como tiene una forma de hablar se armó esta situación”, señalado el abogado de Maradona.