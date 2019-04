Maradona sorprende a Dorados: Diego anuncia que se va del equipo

Culiacán, Sinaloa.- De manera sorpresiva Diego Armando Maradona dijo en conferencia de prensa, que dejará a Dorados después de finalizar esta temporada sin importar si asciende al máximo circuito, ya que la decisión está tomada.

Voy hablar con el presidente, Termine como termine esto quizá deje Dorados y no tengo ningún contrato firmado con nadie. Yo soy Diego Armando Maradona y lo juro… porque hay un penal muy claro sobre Escoto, ¿saben por qué no lo cobran? Porque ustedes mañana van a decir que lo cobró porque era el equipo de Maradona. Entonces yo le estoy haciendo un mal a Dorados y por eso me voy. Voy a hablar con el presidente seriamente y no hay marcha atrás”, expresó el técnico del Gran Pez.