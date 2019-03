Marc Fratani confiesa haber comprado árbitros y drogado jugadores con Tapie

París, Francia.- A más de 25 años después, Marc Fratani un colaborador de Bernard Tapie, declaró en un artículo publicado por Le Monde, que acusaba al exministro y antiguo máximo directivo del equipo de Francia de haber comprado árbitros y haber drogado a jugadores rivales durante los años que estuvo dirigiendo al club marsellés.

Claro está que Bernard negaría este hecho, declarando que todo era un invento y desafió a su exasistente a que revele todos los detalles del supuesto soborno.

Hay idi… que querrán creer todo esto porque les complacerá, y habrá personas que tienen conciencia, esos se darán cuenta de que todo eso es alboroto, entonces, si Marc Fratani compró a un árbitro debe dar su nombre y decir dónde, cuándo y quién le dio el dinero, no tengo más comentarios que hacer. No vale nada y no pasará nada", declaró Tapie.