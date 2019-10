Marcus Mariota pierde la titularidad con el equipo de Tennesse Titans

Tennesse, Estados Unidos.- Tal y cómo se había rumorado en los últimos días, los Titans hicieron oficial este miércoles que cambiarán de quarterback titular. Marcus Mariota cederá su lugar bajo centro el exmariscal de los Miami Dolphins Ryan Tannehill.

Mariota, una segunda selección global del Draft, no ha podido consolidarse como un QB franquicia, a tal grado que ahora deberá apoyar a su equipo desde el banquillo.

Sin embargo, el egresado de Oregon está tranquilo y considera que su carrera no se ha terminado todavía.

"Hasta el día que muera, voy a creer que lo di todo. No importa, puedo aprender y crecer a partir de esta situación. Esto no va a tirarme. No será el fin de mi carrera.