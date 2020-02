Maria Sharapova, de 32 años, dice adiós: "Tenis, me estoy despidiendo de ti"

Moscú, Rusia.- Maria Sharapova ocupa y ocupará por siempre un lugar especial en el mundo del tenis profesional, pues con grandes actuaciones y ubicándose durante algunos años como la número uno, deja una huella en el deporte del que hoy decidió despedirse.

La tenista y modelo rusa de 32 años, a través de un escrito realizado para Vanity Fair y Vogue, en un ejercicio reflexivo, se despidió del deporte que la llevó a la gloria.

¿Cómo dejas atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo te alejas de las pistas en las que has entrenado desde niña, del deporte que amas, que te trajo lágrimas y alegrías, en el que has encontrado una familia y en el que te han apoyado aficionados desde hace 28 años? Soy nueva en esto, así que, por favor, perdónenme. Tenis, me estoy despidiendo de ti".