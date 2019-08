Mariscal de los Colts de Indianápolis anuncia su retiro definitivo de la NFL

Estados Unidos.- El mariscal de los Colts de Indianápolis, Andrew Luck, informó que debido a sus constantes lesiones en su brazo y la más reciente en su tobillo le han quitado la alegría de jugar futbol americano, por lo que ha decidido retirarse definitivamente de la NFL.

He estado atrapado en este proceso. No he podido vivir la vida que quiero vivir. Me ha quitado la alegría de este juego, el único camino a seguir para mí es alejarme del fútbol", señaló Andrew.