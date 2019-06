Más implicados: Luis Rubiales es investigado por la “Operación Oikos”

Madrid, España.- El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, fue señalado como una pieza, aunque separada, de la ‘Operación Oikos’, esto luego de que su nombre apareciera en un sumario que fue levantado por el juez Ángel de Pedro y al que tuvo acceso Marca.

El mandamás, que no tendría nada que ver a los escándalos que rodean al Huesca vs Nàstic o el Valladolid vs Valencia y los casos de apuestas, podría estar inmerso en otros posibles delitos de corrupción por un campo en Huesca.

Se observa la presunta adjudicación injusta de la construcción de un campo para la S.D. Huescaconcedida por la RFEF. Esta adjudicación, a priori enmarcada dentro de la legalidad, parece ser que estaría condicionada a la elaboración de un libro para la RFEF por parte de José Antonio Marín 'Petón'", se puede leer en el sumario.