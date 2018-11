Mayweather, la 'espinita' clavada que le impide el retiro a Manny Pacquiao

Londres, Inglaterra.- La leyenda del boxeo filipino, Manny Pacquiao, insistió durante su visita a territorio británico, que después de enfrentarse a Adrien Broner en enero próximo, la idea es enfrentar al estadounidense Floyd Mayweather en una revancha para colgar después los guantes, según dijo a Mirror Sport.

"No me podría retirar en paz por esa derrota", señaló Pacquiao en la entrevista. "Será difeferente esta vez, ahora no habrá excusas", aseguró el 'Pacman', quien fue derrotado en mayo de 2015 por Floyd en una pelea sin grandes emociones tras el que confesó una lesión en un hombro.

La idea de Pacquiao es hacer un par de peleas y entonces ya irse del boxeo para enfocarse en la política que por ahora ha tomado su atención. "Tengo un par de peleas más en el boxeo. Primero voy a pelear con Broner y después de eso hay una gran posibilidad de hacer la pelea con Mayweather", reiteró Manny.

La confianza de Pacquiao en concretar la segunda pelea con Mayweather viene desde la ocasión en que se encontraron en Japón. "Él va a regresar y vamos a hablar de la revancha, pero primero tenemos que lidiar con estas peleas. Nos vimos en Japón y (Floyd) dijo que quería tener una revancha, no ahora sino después de la pelea en enero", relató el multicampeón tagalo.

Pacquiao peleará entonces el próximo 19 de enero en Las Vegas ante Broner, exponiendo el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo, y Mayweather enfrentará en Saitama, Japón, al peleador local Tenshin Nasukawa, en un enfrentamiento del que sólo se sabe que será el día 31 de diciembre, pero se desconocen todas las reglas, sí será un combate de artes marciales mixtas, kick boxing, la especialidad del japonés, o será en boxeo.

Además de la latente revancha con Pacquiao, Mayweather ha dejado ver la posibilidad de enfrentarse a los artemarcislistas Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov, dos de las figuras principales de la UFC, aunque en eventos con reglas de boxeo profesional.