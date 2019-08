McGregor pide perdón por agredir a hombre mayor: "Debo asumir mi culpa"

Dublín, Irlanda.- Luego de que el peleador de MMA, Conor McGregor, agrediera físicamente a un hombre de 50 años en un bar de Irlanda, el excampeón de UFC pidió perdón por su comportamiento.

Fue el propio luchador el que se sentó ante las cámaras para reflexionar sobre lo que había ocurrido y pedir disculpas públicamente en una entrevista para ESPN.

Ese hombre merecía disfrutar de su tiempo sin que terminase cómo lo hizo. Estaba equivocado. Debo ponerme ante ustedes, ser responsable y asumir mi culpa. Se lo debo a los que me han estado apoyando", dijo McGregor.

Ese no es quien soy. Esa no es la razón por la que me metí en las artes marciales o estudié deportes de combate. Debo estar tranquilo, debo ser zen y predicar con el ejemplo".