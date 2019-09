"Me quitó el momento": Periodista dijo a padres de Gareth Thomas que tiene VIH

Reino Unido.- Entre lágrimas, Gareth Thomas recordó que un periodista le quitó la oportunidad de revelar y explicar él mismo a sus padres que padece VIH.

El exjugador de rugby ha sido elogiado después de que, con gran valentía, hiciera la revelación de su padecimiento, acción que le permitió acabar con las amenazas de personas que lo chantajearon con sacar a la luz la información sobre su condición de salud.

El atleta ha decidido ser completamente abierto sobre su experiencia y tomar este momento como una oportunidad para educar y generar conciencia, razón por la cual recientemente habló de una de las situaciones más duras por las que ha atravesado: La forma en que sus padres se enteraron de que tiene VIH.

En entrevista para BBC Radio 5 Live, Thomas expuso sentirse muy enojado por haber sido alguien más y no él quien hablara a sus padres sobre su padecimiento.

Nunca podré recuperar ese momento, esa persona vino y me quitó el momento. Mis padres dirán que están bien, porque así son mis padres, pero no puedo decirte cómo se sintieron, no puedo imaginarme cómo se sintieron", agregó.