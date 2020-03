Medallista mexicano habría golpeado y amenazado de muerte a exnovia

Ciudad de México.- El medallista olímpico, Fernando Martínez, fue denunciado por su exnovia por presuntamente golpearla y amenazarla de muerte.

Según relató Edna Quintanilla en un video, la primera agresión se dio en medio de una discusión cuando se encontraban en Toluca, Estado de México.

La primera vez que me violentó fue en Toluca, donde él entrenaba. Tuvimos una discusión y dentro de un carro me jaló del cabello y me amenazó de muerte. Me dijo: '¿Quieres que te mate perra?'", narró Quintanilla.

Quintanilla sostuvo 3 años y medio de relación con Martínez, y asegura que comenzó a controlarla a partir del primer mes de noviazgo. El 13 de diciembre de 2019 terminaron pero él siguió amenazandola por redes sociales.

En otra ocasión me golpeó con el puño cerrado y me dejó marcas en la cara y cuello. Hubo otro episodio en el que me hizo una llave en el que casi me hace perder el conocimiento. Esa vez me dio un último jalón de cabello y se fue", agrega.