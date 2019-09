Médico que atendió a Schumacher en París habla sobre la salud del expiloto

París, Francia.- Luego de que hace varios días Michael Schumacher fuera ingresado a un hospital de París para un tratamiento secreto, el médico del expiloto de Fórmula 1 habló sobre esta situación.

El doctor Philippe Menasché aseguró que "no hubo experimentos con Schumacher", después de que se dijera que el alemán se sometió a un tratamiento regenerativo con células madre.

Yo no hago milagros. Con mi equipo no estamos haciendo ningún experimento, término abominable que no corresponde a una visión sería de la medicina", aseguró el cirujano francés.