'Memo' Ochoa: "Jugué lesionado porque 'Tata' me pidió que fuera valiente"

Ciudad de México.- Con la medalla colgada y el trofeo de Campeón de la Copa Oro 2019 en las manos, el mejor portero de la competencia, Guillermo Ochoa reveló que disputó la Final ante Estados Unidos con una lesión en la pierna derecha ocasionada en el último entrenamiento de ayer.

El guardameta del Standard Lieja dijo que fue duda para estar bajo los tres postes del arco Tricolor, sin embargo fue el propio entrenador, Gerardo Martino quien lo animó a estar en el encuentro ante Estados Unidos.

"Me lastimé el aductor en el entrenamiento de ayer, no podía despejar con la pierna derecha. Pensé que no podría jugar, pero Tata me dijo que esto es para los valientes y aquí estamos felices con el campeonato”, dijo.