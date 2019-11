Ménez se va contra 'El Piojo': "Nunca vi a un entrenador hablar así de un jugador"

París, Francia.- El exdelantero del América, Jérémy Ménez señaló que, a pesar de los "desacuerdos" con el entrenador Miguel Herrera, dejó "una buena imagen en México, en el club y en el uniforme".

Prefiero no hablar mucho del tema, pasó y ya está. La verdad él la conoce y yo también. Fue algo que pasó entre nosotros, pero cuando veo las noticias me doy cuenta que no pasa únicamente conmigo", señaló en entrevista para el Diario As.