Messi arremete contra el presidente del Barcelona por haberlo "engañado"

Barcelona, España.- El futbolista argentino, Lionel Messi, reveló que tiene mucho tiempo sin dirigirle la palabra Josep María Bartomeu, presidente del FC Barcelona.

Esta situación se desató luego de que el astro del balompie se sintiera engañado por Bartomeu por la vuelta de Neymaral al equipo blaugrana.

Según se dice, Messi le pidió un esfuerzo a Bartomeu para que regrese brasileño, en ese momento, el presidente le dijo que el jugador del PSG pasaba a ser prioridad de fichaje.

Pero al no ser Neymar el jugador fichado, sin no Antoine Griezmann, la molestía de 'La Pulga' no se hizo esperar ya que no le gustó que le ocultaran que el contrato del francés ya estaba hecho.

El enfado del argentino con el presidente es brutal. Se siente engañado. Hace unos días le había dicho a él que Neymar iba a ser la prioridad y días después comprueba lo de Griezmann. Se siente engañado", dijo el periodista José Álvarez.