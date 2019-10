Messi tras el partido contra el Inter: "No tenemos una buena base, es la realidad"

Barcelona, España.- Tras el partido del Barcelona ante el Inter de Milán de la Champions League, Lionel Messi aseguró que no tienen "una buena base", pese a que sacaron la victoria 2-1 en el Camp Nou.

No tenemos una buena base de entrenamiento y no es una crítica. Estamos pesados, cuando se viaja no se entrena bien, es la realidad", expresó el argentino.