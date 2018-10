Mientras Florentino piensa en cortar a Lopetegui, los capitanes lo respaldan

Madrid, España.- Este sábado el Real Madrid perdió ante el Levante en la Liga Española y agudizó su crisis en la temporada. Una situación que genera incertidumbre sobre las decisiones que tome Florentino Pérez, presidente del club.

El equipo dirigido por el técnico Julen Lopetegui sumó su cuarta derrota en sus últimos cinco partidos. Además, impuso la segunda peor racha de minutos sin poder anotar en la historia de la institución merengue.

Ante tal panorama, medios españoles aseguran que al finalizar el encuentro, Florentino se encerró con la plantilla y habló fuerte tanto con futbolistas, como con el cuerpo técnico.

Dicha información también señala que el dirigente del Real Madrid ya analiza la continuidad de Lopetegui en el equipo blanco. En especial, por el partido ante el Barcelona que se jugará el próximo fin de semana.

Los capitanes están de su lado

"Los cambios de entrenador nunca son buenos. Es mucho más fácil hablar cuando las cosas no salen, es ventajista. Julen tiene el apoyo de todo el vestuario y hay que darle la vuelta entre todos, aunque las decisiones las toman los de arriba", declaró Sergio Ramos, al finalizar el encuentro.

"Con el mister estamos a muerte. Nos dice bien claras las cosas, tiene un trato súper bueno con nosotros y me parece injusto hablar en el inicio de temporada como se hizo con Benitez. No es bueno que no dejen trabajar al mister y se digan tonterías sobre si se necesita un entrenador nuevo o un nuevo delantero", expresó, por su parte, el defensa brasileño Marcelo.