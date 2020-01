Miguel Layún volvió a cargar contra quienes lo 'traicionaron' en el Tri

Ciudad de México.- Después de quedar Campeón de la Liga MX con Monterrey el pasado 29 de diciembre, Miguel Layún fue tema por revelar una "traición" y "puñalada" por la espalda" en Selección Mexicana que le tiene apartado de la misma desde 2019.

Este miércoles y tras dos semanas de sus primeras declaraciones, el dos veces mundialista reiteró que quienes le "tendieron la cama" por la sonada fiesta en Nueva York no tendrían las agallas para siquiera verle a los ojos.

Estoy seguro que el día que me pare en Selección, la gente que lo hizo no me va a dar la cara para ofrecerme una disculpa, que es lo mínimo que esperaría de ellos", aseguró a TUDN.