Miguel Herrera: No me han llamado, pero nunca diría que no al Tri

Ciudad de México.- A menos de un mes para enfrentar un partido amistoso ante Uruguay, México sigue sin nombrar al sucesor del colombiano Juan Carlos Osorio en el banquillo y dos de los favoritos para ocupar el puesto aparentemente fueron descartados por los dirigentes.

Miguel Herrera, actual entrenador del América y ex del Tri, manifestó el jueves que nadie ha tocado a su puerta para preguntarle si le interesa regresar al cargo que ocupó durante casi dos años.

"No he recibido una llamada para volver a dirigir a la selección y por ahora mi cabeza está metida en el América al cien por ciento", señaló Herrera."Nunca le diré que no a la selección pero estoy concentrado en América".

A través de un repechaje ante Nueva Zelanda a finales del 2013, el 'Piojo' Herrera sacó a flote al equipo que logró el pase al Mundial de Brasil 2014, donde quedó eliminado al caer ante Holanda por los octavos de final.

El 26 de julio de 2015, Herrera ganó la Copa Oro en Estados Unidos pero al día siguiente agredió a un periodista en un aeropuerto de Filadelfia y poco después de eso fue despedido por la Federación Mexicana.

"No tengo una espina clavada, pero sí me quedé con las ganas de terminar ese proceso porque había una gran camada de futbolistas", agregó el entrenador, quien junto con el argentino Matías Almeyda se perfilan como favoritos para reemplazar a Osorio.

Almeyda, quien recientemente se desvinculó de Chivas tras ganar cinco títulos en menos de tres años, dijo la semana pasada que no había recibido ninguna propuesta de México, aunque sí una de Costa Rica.

Otro de los candidatos, el brasileño Ricardo Ferretti, quien ha ganado seis títulos de liga en México con tres diferentes equipos, declinó ser considerado para el cargo y permanecerá al frente de Tigres.

México enfrenta a Uruguay el próximo 7 de septiembre y cuatro días más tarde se medirá ante Estados Unidos en sus primeros partidos luego de la eliminación en el Mundial de Rusia, donde perdieron ante Brasil por los octavos de final.