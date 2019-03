Miguel Herrera cambiaría a Nicolas Castillo por Raúl Jiménez

Ciudad de México.- Miguel Herrera afirmó en entrevista con ESPN que cambiaría a Nicolás Castillo por Raúl Jiménez en el América.

Al ser cuestionado por los conductores sobre esta situación, el 'Piojo' respondió afirmativamente a la idea de volver a trabajar con el delantero del Wolverhampton, que vive un gran momento en la Premier League.

Sin embargo, Herrera también resaltó el potencial de Castillo, al cual considera mejor que Henry Martín en el ataque azulcrema.

Henry ha sido un gran relevo, un tipo que levanta la mano con sus actuaciones, a veces iniciando también lo hace muy bien. Ahora, si me hacen comparar, Nico me parece un jugador más completo, no quiero decir que Henry esté mal", señaló.