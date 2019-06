¿Miguel Herrera está ardido?: "Oribe Peralta no era un referente del América"

Ciudad de México.- Miguel Herrera dejó en claro que Oribe Peralta no era un referente del América como lo fue Cuauhtémoc Blanco, a quién sí le hubiera “brincado” su salida del cuadro de Coapa.

Oribe no es un jugador nacido en América como todo mundo piensa, es distinto. Si en su momento Cuauhtémoc Blanco, que es un referente cien por ciento del Club América, se hubiera ido, sí te brinca, pero Oribe es un jugador importante en estos cinco años en su ciclo del América, pero no es un referente del club".

El fichaje del originario de Torreón, Coahuila, al Rebaño sí se le sorprendió al ‘Piojo’ y enseguida se comunicó con Santiago Baños para preguntar lo que pasaba.

Me cayó de sorpresa. Le hablé a Santiago y me dijo que sí estaba en pláticas con Chivas, que había llegado a un acuerdo y se tenía que ir del equipo. Creo que no podemos cortar la ambición de seguir jugando a Oribe. Es un jugador muy entregado, estoy completamente agradecido por su entrega y determinación. Cerrar un ciclo como él dijo”, explicó.