Miguel Herrera habla del fichaje de Edson Álvarez con el equipo del Ajax

Ciudad de México.- Habló uno de los importantes, y es que Miguel Herrera se dijo feliz por que Edson Álvarez es jugador europeo, pero también se sabe 'molesto' porque el mexicano formaba parte crucial del cuadro títular.

Me da gusto por la persona porque es un futbolista que ha crecido muchísimo, hoy se ven reflejados esos logros, esa entrega y determinación para conseguir un paso más en su carrera, me da mucho gusto por él, pero no tanto por lo técnico porque era una gran pieza de nuestro plantel pero se lo merece”, dijo Miguel Herrera.