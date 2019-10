Miguel Herrera se disculpa por llamar "pu..." a árbitro: "Quiero ser un ejemplo"

Ciudad de México.- El entrenador de las Águilas del América, Miguel Herrera, , se disculpó por llamar “pu...” y “maricones” al cuerpo arbitral del clásico joven, después de perder ante Cruz Azul.

No es justificación de los sucedido después del partido. Fue mi frustración, me parece que me manejé de muy mala forma y quiero ofrecer una sincera disculpa a Marco Antonio Ortiz, el árbitro del partido, porque lo ofendí”, dijo 'Piojo', en un video en redes sociales.