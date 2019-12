Miguel Layún: "En la Selección Mexicana me apuñalaron por la espalda"

Ciudad de México.- Luego de obtener el título del Apertura 2019 con los Rayados de Monterrey, uno de los más asediados por los micrófonos de diversos medios de comunicación fue Miguel Layún, quien entre otros temas, tocó un tema doloroso para él, el de la Selección Mexicana.

El tema de la selección me tiene sin cuidado, se ha hablado mucho, muchos rumores, sin fundamento, me ha lastimado, porque gente cercana y dentro de la selección ha hablado de mí, a mis espaldas, sin siquiera saber. Sin preguntarme a mí sí todo era real", explicó Miguel Layún.

El lateral que jugó en el Porto de Portugal no quiso dar nombres o señalar si se refería a jugadores o directivos, sólo mencionó que hay gente que "mal informaron". Layún fue acusado de incurrir en indisciplinas durante una concentración de la Selección Mexicana, después de una fiesta en Nueva York y desde esa ocasión dejó de estar en los llamados de Gerardo Martino.

Me dio la espalda gente cercana, si escucha esto los que me apuñalaron por la espalda, ellos sabrán quiénes son; me tiene sin cuidado. Trabajo para Monterrey, a Selección le he dado todo, hay veces que se mancha por cosas extra cancha, lo triste es que las cosas se mal interpretaron por gente cercana", agregó el jugador que también fue campeón con el América.