Miguel Layún, el primer mexicano embajador de la marca Louis Vuitton

Ciudad de México.- Miguel Layún, defensa mexicano, que hace unos días firmó con el Villarreal de España, se convirtió en el primer embajador mexicano de la prestigiosa marca francesa Louis Vuitton.

El veracruzano, quien se caracteriza por vestir acorde al escenario, con detalles sutiles que lo han llevado a portadas antes inaccesibles para un futbolista, fue el único seleccionado mexicano para llevar la bandera de la marca, por su cuidado al vestir, publicó el portal de la revista ELLE.

“La jerarquía de Louis Vuitton a la hora de definir el concepto ‘lujo’ es total. Me siento cercano con ellos porque me gusta la marca, y ahora que he podido compartir ideas y proyectos, me han hecho sentir muy bien y cómodo. Su presencia es única. Y, en particular, ver la unión entre deporte y lujo, como con las maletas, me tiene encantado”, comentó Miguel para la revista Life And Style.

Cabe destacar que Louis Vuitton intenta mezclar el futbol con la industria de la moda, una iniciativa que incluye a nombres como André-Pierre Gignac y diseños especiales, como la maleta que la FIFA utiliza para transportar el trofeo de la Copa del Mundo.