Miguel Layún no puede más y explota ante la afición brasileña

Ciudad de México.- El futbolista mexicano, Miguel Layún no resistió más. Tras una serie de insultos y amenazas recibidas de aficionados brasileños e incluso figuras públicas de dicho país por propinarle un pisotón a Neymar durante el partido, apareció para marcar un alto.

“A toda la gente de Brasil. No tengo interés en entrar en polémica o una discusión sin sentido. Solo dar mi opinión de lo que pasó en el juego (el VAR revisó la jugada y determinó que no tuve intención de pisar al contrario)”, escribió en su cuenta de Instagram. “Pueden enviar mensajes a mi cuenta. No tengo problemas con ello. Es parte del futbol. Pero por favor, les pido respeto para mi familia. Eso sí no lo acepto”, añadió.

La jugada polémica ocurrió en la recta final del partido, cuando ambos forcejeaban en la disputa del esférico y el brasileño cayó cerca del banquillo con el balón en las piernas, en la prisa por retomar las acciones, Layún buscó recuperarlo y en el movimiento le pisó el tobillo.