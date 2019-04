Mike Trout, en camino de convertirse en uno de los mejores peloteros de la MLB

Los Ángeles, EU.- No cabe duda de que Mike Trout es uno de los mejores, o si no, el mejor pelotero de todas las Grandes Ligas y año con año sigue demostrando que está en la élite con las ridículas estadísticas que establece cada temporada, y éste inicio de 2019 no ha sido la excepción, e incluso está a punto de romper una marca personal y de la franquicia de los Angelinos.

De acuerdo con información de Sarah Langs de MLB.com, Mike Trout actualmente tiene una racha activa pegando cuadrangular en cuatro partidos consecutivos, empatando su mejor registro personal.

Trout se encuentra a un partido más volándose la barda de establecer su mejor marca personal y de empatar el mejor registro en la historia de los Angelinos con 5 partidos consecutivos pegando jonrón, y empataría la marca del padre del Rey del Cuadrangular, Bobby Bonds, quién lo hizo en Agosto de 1977.