Miles de fans que asistieron al Mundial de Futbol 2018 aún siguen en Rusia

Rusia.- A pesar de que el Mundial de Futbol 2018 terminó hace 8 meses, muchos fanáticos que asistieron al evento a Rusia aún permanecen ahí.

De acuerdo con información de autoridades rusas, alrededor de cinco mil 500 aficionados que ingresaron al país con una Fan ID (identificación oficial emitida para el torneo con toda la información de los aficionados y que servía a modo de visa) todavía continúan ahí de forma ilegal, por lo que serán deportados.

Gran parte de estos son hombres y provienen de Nigeria (la mayor parte), Bangladesh, Camerún, Sudán, Pakistán y Yemen, entre otras naciones.

Aunque muchos viajaron con la única intención de asistir al mundial, otras llegaron con la esperanza de obtener asilo y permanecer en Rusia de manera indefinida o bien, viajar a Europa y solicitar asilo, dijo Evgeni Yastrebov, consultor en asuntos de inmigración del Comité de Asistencia Cívica, a la cadena BBC.

Evgeni señaló que el gobierno ruso no ofrece ningún tipo de asistencia ni siquiera a aquellos que quieren solicitar asilo.

Esta situación es bastante difícil para ellos, pues aunque quieren permanecer en Rusia no tienen los recursos para autoabastecerse, además de que no hablan ruso por lo cual no consiguen trabajo.