Misterioso Jr. denuncia al IMSS por negligencia; su hija murió al dar a luz

Torreón, Coahuila.- A través de redes sociales el luchador Misterioso Jr. culpó al IMSS de Torreón por la muerte de su hija, quien perdió la vida cuando daba a luz por presunta negligencia médica.

El peleador compartió un video para denunciar a los trabajadores del IMSS, quienes se “portaron súper prepotentes”.

Misterioso aseguró que no había denunciado el caso debido a que daba tiempo a las autoridades del IMSS para que le respondieran pero no lo han hecho.

Ellos piensan o no saben que su padre era el Misterioso, yo tengo mucha gente que me quiere y esto no va a quedar así. Quiero que salga a nivel nacional para presionar al IMSS de Torreón para que acepte su culpa y que esto no le vuelva a pasar a mujeres que están por aliviarse", añadió.